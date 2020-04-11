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    09:39, 11 四月 2020 | GMT +6

    欧佩克宣布减产协议 墨西哥反对

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    哈通社/努尔苏丹/4月11日 —— 据新华社消息，石油输出国组织（欧佩克）当地时间10日发表声明说，欧佩克与非欧佩克产油国初步达成减产协议，从5月1日起，日均原油产量削减1000万桶。首轮减产为期两个月，但协议能否全面生效取决于墨西哥是否同意。

    声明说，除墨西哥外，与会国家同意今年5月至6月间将日均原油产量削减1000万桶，从7月开始至年底将减产规模缩减至每日800万桶，从2021年1月至2022年4月将减产规模缩减至每日600万桶。

    声明说，减产量计算的基准是2018年10月的石油产量，但欧佩克成员、世界最大石油出口国沙特与非欧佩克产油国俄罗斯除外，两者的基准水平都为每日1100万桶。声明还说，该协议有效期至2022年4月30日，并将于2021年12月讨论协议的延期事宜。

    声明还说，欧佩克与非欧佩克产油国将于今年6月10日再次举行视频会议，讨论是否需要采取进一步行动来平衡市场。

    9日，欧佩克和非欧佩克产油国紧急会议通过视频形式举行，会议由沙特阿拉伯能源大臣阿卜杜勒-阿齐兹·本·萨勒曼和俄罗斯能源部长诺瓦克共同主持。

    标签:
    石油 欧佩克 黄金储备
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