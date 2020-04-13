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    10:44, 13 四月 2020 | GMT +6

    世卫组织对疫情期间三大宗教节日的庆祝方式提出了建议

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    哈通社/努尔苏丹/4月13日 – 世界卫生组织对部分传统宗教节日（复活节/逾越节/斋月）期间如何有效预防新冠肺炎提出了针对性的建议。

    联合国秘书长古特雷斯10日在节日致辞中表示，这些节日都是展现社区精神的时刻。

    秘书长说，过去，这些节日期间人们阖家团聚、握手拥抱、感受亲人之间欢聚的幸福，但今年情况特殊。

    «让我们重建彼此信任，从动荡时期聚集的善良中汲取力量，拥有不同信仰和道德传统的各个群体团结一致，相互关爱。»他说。

    世界卫生组织也发布了相关建议，希望各国宗教人士重视各自政府的防疫举措，尽可能避免节日期间在宗教场所中开展可能造成人群聚集的活动。

    即便在当地允许举办宗教活动的情况下，也应该采取严格的防疫措施，如保持人与人之间1米以上的距离，避免亲密接触（亲吻面颊等行为），以及不接触圣物等。

    世卫组织建议，可以采取网络方式举行宗教聚礼活动。

    值得一提的是，从4月23日至5月23日，各国穆斯林将庆祝斋月。4月19日是基督徒的复活节。而犹太教的逾越节庆祝活动将持续至4月16日。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    宗教 社会 黄金储备
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