世卫组织对疫情期间三大宗教节日的庆祝方式提出了建议

哈通社/努尔苏丹/4月13日 – 世界卫生组织对部分传统宗教节日（复活节/逾越节/斋月）期间如何有效预防新冠肺炎提出了针对性的建议。

联合国秘书长古特雷斯10日在节日致辞中表示，这些节日都是展现社区精神的时刻。

秘书长说，过去，这些节日期间人们阖家团聚、握手拥抱、感受亲人之间欢聚的幸福，但今年情况特殊。

«让我们重建彼此信任，从动荡时期聚集的善良中汲取力量，拥有不同信仰和道德传统的各个群体团结一致，相互关爱。»他说。

世界卫生组织也发布了相关建议，希望各国宗教人士重视各自政府的防疫举措，尽可能避免节日期间在宗教场所中开展可能造成人群聚集的活动。

即便在当地允许举办宗教活动的情况下，也应该采取严格的防疫措施，如保持人与人之间1米以上的距离，避免亲密接触（亲吻面颊等行为），以及不接触圣物等。

世卫组织建议，可以采取网络方式举行宗教聚礼活动。

值得一提的是，从4月23日至5月23日，各国穆斯林将庆祝斋月。4月19日是基督徒的复活节。而犹太教的逾越节庆祝活动将持续至4月16日。

【编译：木合塔尔·木拉提】