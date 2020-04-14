政府总理：各州政府要有效执行相应举措

哈通社/努尔苏丹/4月14日—政府总理阿斯哈尔·马明14日在政府例行会议上表示，中央和地方行政机构负责人要对预算资金执行的及时性和有效性进行监督。

马明表示，托卡耶夫总统于4月8日签署批准了《关于2020年国家预算修正案》法案。该法案旨在实施反危机措施，以维持和刺激经济增长并履行国家的所有义务。 及时向经济实体领域提供资金非常重要。 因此，中央和地方行政机构的负责人必须对预算资金执行的及时行和有效性进行监督。

据其介绍，政府正在采取和执行反危机措施，以应对全球和区域经济的挑战。目前，已批准通过 “就业保障”路线图。 该计划旨在实施7000余基础设施项目，并创造约25万个工作岗位。

“目前正在计划在社会，工程、交通运输基础设施和公用事业领域建设600个新设施。其中，对‘光明宅基地‘和’光明大道’等项目增加了建设资金。同时，也采取了对中小企业提供支持的税收优惠等政策。”马明说。

此外，“简单物品经济”框架下的优惠贷款总额也已增加至1万亿坚戈。

马明表示，政府已采取必要措施，接下来需要各州政府有效执行。同时，政府副总理负债监督各项工作的具体执行进度。

【编译：阿依波塔】