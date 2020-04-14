世卫组织建议各国放松限制措施须尊重六项标准

哈通社/努尔苏丹/4月14日 —— 据联合国新闻处消息，世界卫生组织总干事谭德塞今天在日内瓦举行的线上记者会上表示，该组织将在明天就放松2019冠状病毒病预防感染限制措施颁布一项指南。

该指南表示，各国在考虑取消限制措施时应遵从六个标准:

第一，传播得到控制；

第二，卫生系统有能力检测、测试、隔离和治疗每一个病例并追踪每一名接触者；

第三，在卫生设施和疗养院等特殊环境中，暴发风险被最小化；

第四，在工作场所、学校和其他人们必须去的地方，预防措施都已到位；

第五，输入病例风险可以得到管理；

第六，社区对病毒拥有充分的了解，并积极参与，并有能力适应“新规范”。

谭德塞表示，尽管2019冠状病毒传播加速非常快，但减速却慢得多。换句话说，向下的方式比向上的方式要慢得多。这意味着控制措施必须缓慢解除，并且要有控制，不能一下放开。

他强调，控制措施只有在适当的公共卫生措施到位的情况下才能取消，包括追踪接触者的充分能力。

穷困国家和弱势群体处境严峻

谭德塞表示，当一些国家在考虑如何放松限制时，另一些国家正在考虑是否引入限制——尤其是非洲、亚洲和拉丁美洲的许多中低收入国家。

他指出，一些高收入国家颁布的居家隔离的命令和其他限制措施在贫困人口众多的国家可能不切实际。许多穷人、移民和难民已经生活在过度拥挤的条件下，资源匮乏，很难获得医疗保健。来自世界各地的新闻报道描述了众多民众处于无法获得食物的危险之中。与此同时，估计有14亿儿童的学校已经关闭。这中止了他们的教育，增加了一些儿童遭受虐待的风险，并剥夺了许多儿童的主要食物来源。

他指出，2019冠状病毒病的蔓延对公共卫生和社会经济产生了深远影响，并对弱势群体造成了不成比例的损害。许多人已经无法获得常规的基本保健服务。

他强调，物理距离限制只是等式的一部分，还有许多其他基本的公共卫生措施需要得到落实。

他呼吁所有国家确保在采取居家隔离措施的地方，措施的实施不得损害人权。他强调，每个政府在对形势和处境进行评估时，必须考虑保护所有公民，尤其是最弱势群体。

谭德塞表示，每个国家都应该实施一整套减缓传播和拯救生命的措施，目的是达到低水平或无传播的稳定状态。

他指出，各国必须在为应对因2019冠状病毒和因卫生系统不堪重负导致的其他疾病造成的死亡率而采取的措施与所造成的社会经济影响之间取得平衡。

国际团结至关重要

谭德塞表示，2019冠状病毒的致命性是2009年大流感的10倍，且传播速度极快。全球相互联通意味着疾病再次传播和复发的风险将继续存在。最终，需要开发和提供一种安全有效的疫苗来完全阻断传播。

谭德塞感谢英国为2019冠状病毒全球响应方案慷慨捐助2亿英镑。

他表示，在上周所发表的一篇社论中，来自英国、丹麦、冰岛、芬兰、德国、挪威和瑞典的发展部长们呼吁所有国家加入共同努力，并表示共同应对是唯一选择。

谭德塞表示，他非常赞同这一观点。他认为，前进的道路必须是团结: 国家一级的团结，全球一级的团结。