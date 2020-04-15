哈萨克斯坦下调银行卡支付业务手续费

哈通社/努尔苏丹/4月15日 – 据央行消息，从5月1日起国内银行将下调部分业务的银行卡手续费。

这些手续费与具有社会意义的教育、医疗、药品、停车场、公路费用、农业服务、不动产等经济领域银行卡支付行为有关。

央行指出，在国家紧急状态和新冠肺炎国际大流行情况下，对这些行业予以支持具有重要意义。

为了实施这一改革，央行与国际支付体系和二级银行开展了必要的协调工作。根据相关协调结果，国际支付体系Visa和Mastercard对哈萨克斯坦银行之间的跨行手续费下调至1%，并将制药机构的银行业务手续费下调至1.3%，下调幅度近2倍。而普通个人用户的非现金交易与过去一样，将不收取任何手续费用。

此外，占有收单服务市场（使用支付卡组织非现金支付的服务）96%业务的哈人民银行、里海银行、Forte 银行、联邦银行、ATF银行、朱桑银行、欧亚银行等的收单业务手续费也将下调至35%。

这一系列调整，将为企业节省至少20亿坚戈的开支。

央行强调，所采取的措施将有助于进一步发展私人无现金支付，并将对缩小«影子经济»的规模产生积极影响。

【编译：木合塔尔·木拉提】