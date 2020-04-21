中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    09:54, 21 四月 2020 | GMT +6

    卫生部长对国内新冠肺炎疫情形势作出介绍

    None
    None
    哈通社/努尔苏丹/4月21日--哈萨克斯坦卫生部长耶勒詹·比尔塔诺夫21日在政府例行会议上对国内新肺炎疫情形势作出介绍。

    部长表示，截至目前，全国累计确诊的新冠肺炎病例增至1852例。其中，病例最多的是阿拉木图市606例，努尔苏丹市368例，克孜勒奥尔达州149例。昨天单日新增141例，增长8.2%。

    据其介绍，单日新增病例最多的两个城市分别是阿拉木图市（82例）和奇姆肯特市（23例）。

    “阿拉木图市新增的80名患者中有78名是在接受预定的快速检测期间确诊的。其中，60名是阿拉木图市中央临床医院患者和医务人员。奇姆肯特市新增的23名患者中有16名是通过快速检测盒确诊的。他们是奇姆肯特紧急情况部门的工作人员。其他新增患者是与此前确诊患者有过密切接触，并接受隔离观察的公民。 ” 比尔塔诺夫说。

    截至昨日，全国治愈出院病例447例，死亡19例。

    部长介绍说，目前，共有1386名患者在接受治疗，其中100名是儿童。正在接受治疗的患者中，258患者的病情中等，32名患者的病情严重，1096名患者的病情稳定。

    【编译：阿依波塔】

    标签:
    哈萨克斯坦 医疗卫生 黄金储备 新型冠状病毒
    正在阅读
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!