努尔苏丹市大型建材超市恢复营业后的情况如何？

哈通社/努尔苏丹/4月22日 – 从4月20日起，首都努尔苏丹的大型建筑材料商场开始恢复营业。

哈通社记者21日走访了位于首都的一处大型建材市场，对恢复营业后的市场情况进行了了解。

采访期间，记者看到，虽然隔离限行措施尚未完全解除，当恢复营业后的建材市场内前来购买建材和装修材料的市民数量颇多，结算柜台前有不少人在排队。





Megastroy大卖场副总经理奥克萨纳·苏霍鲁科娃在接受记者采访时表示，目前大卖场的营业时间为每日9时~18时。

据其介绍，由于半数左右的员工居住在市区以外，因此目前复工的员工只占总数的30%。«其他员工也想尽快复工。»她说。





目前大卖场内根据流行病学防治规范，对所有进入卖场内部的顾客提出了«保持2米社交距离»的要求。进入卖场前，顾客将接受体温检测和消毒检疫的程序。

«目前没有发现有发热体征的顾客，不过许多顾客没有佩戴口罩，我们的员工会对这些进行劝告，在其佩戴口罩后才允许他们进入卖场内部。» 苏霍鲁科娃说。





据这位负责人介绍，市民对卖场内销售的建材产品的需求量很大。

«由于复工人员较少，因此我们也没有料到复工后会遇到这么大的客流量。今天我们临时增加了人手。»她说。





记者注意到，市场内专门安排了人员负责对顾客使用过的手推车进行消毒，并不时提醒顾客保持社交距离。每一个入口对一次进入卖场的人员数量也有限制。

据Megastroy大卖场副总经理奥克萨纳·苏霍鲁科娃介绍，该企业的员工中，有80%依法领取了政府此前出台的国家紧急状态期间特殊补贴。





国家紧急状态期间特殊补贴是哈萨克斯坦政府为保障因紧急状态而失去收入的国民日常生活的提供的福利金，额度为每人每月42500坚戈，截至目前已有300多万哈萨克斯坦公民领取了这一补助。

苏霍鲁科娃还介绍了复工期间该企业对员工出行的安排。根据她的说法，复工人员由专车接送，统一安排餐食，并在每天开始营业前和结束营业后各接受一次消毒检疫和体温检测 。

【编译：木合塔尔·木拉提】