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    11:06, 28 四月 2020 | GMT +6

    贸易部提议组建统一的国家商品配送体系

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    哈通社/努尔苏丹/4月28日 – 哈萨克斯坦贸易和一体化部部长巴赫特·苏力坦诺夫建议在我国组建统一的国家商品配送体系。

    在28日的政府例行工作会议上，苏力坦诺夫指出，哈萨克斯坦全国范围内目前拥有750家大型贸易市场，但没有一家能够达到最先进的标准。

    部长表示，缺乏能够快速输送商品的越库配送（Cross-docking）制度，以及恒温仓储设施，是物价受到影响的主要因素致以。

    «而且，»部长补充到，«我们也缺乏对市场物流监管的信息体系。»

    他认为，这个问题带来了许多实际的困难，尤其是隔离限行制度实施以来，许多难题变得更加突出。

    为了有效的解决这一问题，苏力坦诺夫提议，建议组建一个能够快速和规模化的国家商品配送体系。

    «国家统一商品配送体系将与国内的贸易基础设施相连，从而形成一个规模化的经济体系，将生产者和消费者联系在一起，并形成一个单一的机制。»他说。

    统一的国家商品配送体系当中，商品仓储批发配送中心将是其支点设施，承担将制造商、供应商和销售商链接起来的任务。

    部长进一步指出，统一配送体系下的仓储批发配送中心将能够为产品的存储、加工、分销提供专业服务，并为创建有效的运输和物流路线打下良好的基础，更进一步拓展我国与欧亚经济联盟国家、中亚国家和中国之间的进出口、国境运输业务的潜力。

    【编译：木合塔尔·木拉提】


    标签:
    哈萨克斯坦 政府 经济 过境运输 进出口 黄金储备
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