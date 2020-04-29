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    13:38, 29 四月 2020 | GMT +6

    哈国防疫物资储备充足 可应对万人规模疫情

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    哈通社/努尔苏丹/4月29日-- SK制药公司（СК-Фармация）准备了够1万名新冠患者使用的药物库存。

    SK制药公司负责人别热克·沙热夫29日表示，世卫组织在密切关注疫情发展趋势，组织会对防控措施进行分析。疫情期间，制药公司的主要任务是保障防控医疗物资的供应。在这方面，SK制药公司就应对新冠肺炎确诊病例增加至1万例的情况，准备了相应药物库存。

    据其介绍，由于防控措施的不同，世界各国感染人数也各不相同。

    «目前，世界各国分别采用两种不同的措施应对疫情。一种是采取隔离措施，另外一种是不采取隔离措施。然而，我们需要明白的是，不采取隔离措施，感染人数会暴涨。例如，拥有1800万人口的哈萨克斯坦确诊人数约3000左右，而人口1000万的白俄罗斯感染人数已达1万多。由于防控措施的不同，各国感染人数也各不相同。等疫情结束，我们才能知道具体哪一种措施更为有效。»他说。

    值得一提的是，SK制药公司（СК-Фармация）于2009年成立，根据相关部门提供的药物清单，负责保障国内药物的供应工作。

    【编译：阿依波塔】


    标签:
    医疗卫生 黄金储备 新型冠状病毒
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