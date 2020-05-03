外交部：哈萨克斯坦不会开展任何与生化武器有关的研发

哈通社/努尔苏丹/5月3日 —— 哈萨克斯坦外交部3日发表声明，就部分媒体有关哈萨克斯坦生物试验室的虚假信息传播做出了回应。

声明称，哈萨克斯坦共和国是全球裁军进程和不扩散大规模杀伤性武器的积极支持者，以及《核不扩散条约》、《禁止化学武器公约》、《生物及有毒武器公约》、《禁止在战争中使用窒息性、毒性或其他气体和细菌作战方法的议定书》和其他主要国际机制的参与者。

外交部指出，哈萨克斯坦充分履行了自身所有国际义务，并保持了良好的声誉。哈萨克斯坦定期接受国际原子能机构和禁止化学武器组织的检查，并每年在《生物及有毒武器公约》框架下自愿提交报告。

外交部称，生物安全是保障国家安全体系的重要部分。很遗憾的是，哈萨克斯坦境内存在对人类和动物有威胁的传染病自然疫源地，其中包括鼠疫、妥拉血病、布鲁氏菌病和其他。

外交部表示，中亚地区鼠疫科研中心1948年在哈萨克斯坦开设。当前，该中心正式名称为 国立高危传染病科研中心， 位于阿拉木图市。

开设科研中心附属中央参考实验室是加强生物安全、国家科学和工业潜力的主要工具之一。实验室根据哈萨克斯坦和美国之间的消除大规模杀伤性武器基础设施协议框架下建成。

项目融资根据为加强哈萨克斯坦、白俄罗斯、俄罗斯和乌克兰大规模杀伤性武器不扩散机制做出巨大贡献的《纳恩-卢格尔减少威胁合作计划》框架下由美国国防部提供。

实验室拥有2-3级生物安全的4层设施，属于哈萨克斯坦共和国，并由国家预算提供资金。此外，实验室所有工作人员由哈萨克斯坦专家组成，并由卫生部、教科部和农业部监管。实验室的主要工作目的是保障哈萨克斯坦生物安全，以及开展基础和应用研究工作。

外交部强调，哈萨克斯坦不会开展针对其他国家的任何与生化武器有关的研发。

声明称，中央参考实验室有效增强了哈萨克斯坦的科学潜力，加强了科研安全。此类高科技设施的存在反映了国家的发展水平及其对生物威胁快速做出反应的能力。实验室在卫生部的抗击新冠疫情（COVID-19）工作发挥了重要作用，并在这里研发出了国产新冠病毒检测盒。

哈萨克斯坦考虑到生物安全威胁的跨界性质，愿意开展国际合作。目前，哈方正在致力于通过《生物及有毒武器公约》框架下关于生物活动的核查和监测的具有法律约束力的文件。

外交部指出，任何生物威胁可能迅速传播到世界的全球化背景下，透明和建设性国家间相互行动应成为负责任的行为准则。

【编译：小穆】