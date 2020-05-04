特朗普预测年底美国将研制出疫苗

哈通社/努尔苏丹/5月4日 —— 据中新网消息，美联社5月3日报道称，美国总统特朗普表示，美国将在2020年底获得新冠疫苗。

当地时间5月3日晚间，特朗普在福布斯新闻的一档节目中发表了这一观点。特朗普对一名从新冠病毒中康复的内布拉斯加州男子说：«我们认为，将在今年年底拥有疫苗。»

不过，美国《国会山报》报道称，特朗普似乎承认，他的预测看起来有点«雄心勃勃»，并指出医学专家可能建议他，不要发表这样的声明。

据报道，特朗普在之后表示：«医生们会说，‘好吧，你不应该这么说。’(但)我想说什么就说什么。»特朗普还指出，自己曾与从事疫苗开发的公司高管会面，并称：«我认为我们很快就会有疫苗»。

据媒体此前报道，世卫组织曾表示，疫苗有希望在18个月之内准备好，这已经是史无前例的速度。美国卫生专家也强调，预计再过一年或更长时间才会有疫苗问世。

美联社报道还指出，特朗普表示，美政府正在全力支持药物瑞德西韦(Remdesivir)的研究，用以治疗新冠患者。瑞德西韦是美国吉利德科技公司研发的一款抗病毒药物，原计划用于治疗埃博拉出血热和中东呼吸综合征等疾病，目前尚未在全球任何国家获批上市。

据悉，美国政府5月1日发布一项紧急使用授权，允许一款尚处研究阶段的药物瑞德西韦，用于治疗新冠重症患者。



