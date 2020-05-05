总统指出提高医生地位的重要性

哈通社 /努尔苏丹/5月5日--哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在接受《主权哈萨克斯坦》报的采访时表示，冠状病毒的大流行显示了发展医学的重要性。

总统说：“防控疫情工作上，全力以赴奋战在一线的都是医务人员。为医务人员提供全面支持具有重要意义，国家也在尽全力为他们创造条件。遗憾的是，抗击疫情的战斗中，我们也看到了医疗体系中的不足之处。尽管采取了防控措施，仍有很多医护人员被感染。我们就该情况采取了一系列措施，下达了具体工作指示。国家为奋战一线的医护人员发放了相应补助金。”

同时，托卡耶夫总统指出，提高医护人员的地位也成为核心问题之一。

“需要进一步扩大医护人员的社会保障范围，完善激励机制。本次疫情的大流行，更加突出向医护人员提供支持的重要性。自独立以来，我们一直在关注这一领域，但仍有很多工作需要去做。”总统说

托卡耶夫总统表示，冠状病毒的大流行显示了发展医学的重要性。当前，全球都在关注着该领域，并加强了与传染病的斗争，这是自然现象。将来，哈萨克斯坦会更加重视医学和生物学研究。强大的军队和高水平的医疗卫生服务是国家的主要防线。

“努尔苏丹市的模块化传染病医院仅用两周建成，并已投入使用。医院的设施设备均符合国际标准，我专门去该医院进行了工作视察。此外，我国的科学家们也成功研发出快速检测新型冠状病毒的试剂盒。此类实际工作成绩也会有效改善我国的医疗水平。卫生部必须广泛和系统地开展工作，以提高医疗服务的质量。”总统说。

【编译：阿依波塔】