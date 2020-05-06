外交使团代表对和平集会相关法案进行了了解

哈通社/努尔苏丹/5月6日--外交使团代表日前在哈萨克斯坦外交部对关于组织和举办和平集会相关法案进行了了解。

哈萨克斯坦新闻和社会发展部责任秘书詹娜特·霍佳赫梅托夫表示，国际经验和公众舆论也是草案制定过程中的主要考虑因素。

“执法部门、国际组织和非政府部门代表，以及科学家和专家代表积极参加了马吉利斯（议会下院）工作组会议。根据会议结果，马吉利斯对草案进行了一系列修改，当前，参议院正在对该法案进行审议。” 霍佳赫梅托夫说。

同时，霍佳赫梅托夫就法案的主要规定向外国使团代表做出了介绍。

据其介绍，法案的基本原则是预防暴力、法治、保障公共秩序安全、保护身体健康，保护居民的个人权利和自由，以及参与自由等。

另外，根据马吉利斯会议结果，新增了2条原则：和平集会的推定和责任。这不仅是集会的参与者和组织方的责任，也是国家机构和当局的责任。

他表示，这种原则符合欧安组织民主制度和人权办公室制定的和平集会自由原则。

与此同时，责任秘书指出，法案包括指定地点之外举行和平集会的权利规定。

“当前参议院正在对指定地点进行审核，如果通过，努尔苏丹市的指定地点数至少达12个，阿拉木图的指定地点数达24个。”他说。

会议期间，驻哈萨克斯坦外交使团代表就该法案发表了看法，并提出相应建议。

荷兰驻哈萨克斯坦大使安德烈·卡斯滕斯表示，这项法案非常重要，因为自由是社会的主要基础，人民有权表达自己的观点。 近期，哈萨克斯坦一直在积极处理这方面的问题。哈萨克斯坦总统发起的“倾听人民呼声的国家”概念令人欣慰。 从议会开始，有很多人参与了法案的制定过程，相信哈萨克斯坦能够制定出高质量法案。

波兰驻哈萨克斯坦大使塞利姆·哈兹比耶维奇说：“我对哈萨克斯坦关于组织和举办和平集会法案进行了了解，这是个有趣的过程。我认为哈萨克斯坦是一个为民主社会铺平道路的发达国家。这对哈萨克斯坦与欧盟之间的友好关系也有利。显然，哈萨克斯坦政府正在朝着正确的方向前进。我想，这种经验将对哈萨克斯坦的政治、社会和经济，以及民主制度的发展也会产生积极影响。这是哈萨克斯坦政府迈出的重要一步。”

【编译：阿依波塔】