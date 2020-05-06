联合国：残疾人在新冠病毒疫情中更加脆弱

哈通社/纽约/5月6日 -- 据联合国新闻报道，联合国秘书长古特雷斯今天在一项有关残疾人和2019冠状病毒的政策简报中表示，全球有10亿残疾人，即使在常规情况下，他们都较难获得教育、卫生和收入机会或参与到社区当中。新冠疫情更加剧了他们的脆弱性。

古特雷斯表示，新冠病毒暴露出社会边缘化群体所经历的受排斥状况。残疾人更有可能生活在贫困中，他们遭受暴力、忽视和虐待的概率更高。新冠病毒病大流行加剧了这种不平等，并制造了新的威胁。今天发布的报告将为一项包含照顾残疾人利益的应对和复苏方案提出建议。

政策简报指出，残疾人难以获取相关公共卫生信息，难以实施洗手、保持社交距离等基本措施，并无法轻易前往卫生设施就诊。 如果他们感染了新冠病毒，许多人就更可能出现严重的健康状况，甚至死亡。

古特雷斯表示，在养老院中，由于身患残疾的老年人占比过高，与新冠相关的死亡人数比例为19％到惊人的72％不等。一些国家基于歧视性的标准来分配医疗保健服务，包括年龄或基于残疾对其生命质量和价值做出的假设。

古特雷斯说，在新冠大流行期间，我们必须保证残疾人享有获得医疗和拯救生命程序的平等权利。

报告指出，在这次危机之前面临排斥的残疾人，现在更有可能失业，并且在复工中遇到更大的困难。现有的社保体系未能带来改变。全球严重残疾的人中只有28%可以获得残疾人福利，在低收入国家这一比例只有1％。残疾人，特别是妇女和女童，面临着更大的家庭暴力风险，在大流行期间，这种暴力行为激增。

古特雷斯说：«我敦促各国政府将残疾人置于2019冠状病毒应对和恢复工作的中心，并与残疾人进行协商和互动。»

报告建议，应针对残疾人，特别是妇女和青年残疾人的具体情况，制定一揽子刺激计划，包括促进培训和就业等计划。

报告指出，各国政府、捐助者、联合国机构和其他行为者需要建立问责机制，对投资进行监督并确保将残疾问题纳入新冠疫情的应对措施中。新投资绝不能给残疾人带来新的障碍——如果从设计阶段就确保残疾人可以无障碍获得相关设施，成本仅会增加1％。

古特雷斯指出，去年，《联合国残疾人包容战略》（United Nations Disability Inclusion Strategy）得到启动。 该战略代表了联合国带来革命性、持久改变的承诺。 他说：«当我们确保残疾人的权利时，我们就投资于共同的未来。»

【编辑：木合塔尔·木拉提】