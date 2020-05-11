国内两州将继续实施隔离限行措施

哈通社/努尔苏丹/5月11日--阿克托别州和克孜勒奥尔达州将延长隔离措施时间。

阿克托别市商品与服务质量监督管理负责人努尔苏鲁·别尔克穆巴耶娃11日在接受阿克托别电视台采访时表示，截至目前，阿克托托别州共出现172例新冠肺炎确诊病例。最近一周的确诊病例增长率为5%，增长率呈现下降趋势，阿克托别州的疫情情况稳定，如果能保持该趋势，将分阶段逐步恢复企业运营。

同时，阿克托别州副州长海拉特•别肯诺夫指出，尽管国家紧急状态宣告结束，阿克托别州仍将继续实施隔离限行措施。

副州长表示，尽管国家紧急状态宣告结束，阿克托别州仍将实施隔离限行措施。截至目前，部分中小企业获准复工，已有13.1万人陆续复工。复工之后的疫情形势表明，复工人员都在严格遵守防控措施。如果能保持当前的形势，将考虑进一步放宽隔离措施。

同时，克孜勒奥尔达州也将继续实施隔离措施。

根据克孜勒奥尔达州首席卫生医师发布的第12号决议，克孜勒奥尔达州将延长旨在防止新冠肺炎疫情进一步扩散实施的隔离限行措施时间。

据了解，克孜勒奥尔达州将分三个阶段逐步放宽隔离措施。

当前，克孜勒奥尔达州共有229名新冠肺炎确诊患者，其中161名患者已治愈出院。

【编译：阿依波塔】