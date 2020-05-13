哈萨克斯坦不会开设新的博彩区

哈通社/努尔苏丹/5月13日 – 马吉利斯（议会下院）议员们否决了关于在哈萨克斯坦新建3个博彩区的提案。

据马吉利斯新闻处消息，在13日召开的下院全体会议上，对《关于游乐业务问题对哈萨克斯坦共和国部分法律和条款进行补充修改》法案进行了审议。

在审议期间，议员们针对该法案提出了许多重要的建议，其中包括取消新建三个博彩区的提案。

文化和体育部部长阿赫托特·拉伊穆库洛娃在会上指出，目前国内存在沉迷赌博的人员，且博彩业导致的犯罪行为也屡禁不止。统计显示，过去的5年间，发生了至少200起与赌场有关的抢劫案。

她表示，仅今年就已有22起非法组织赌博活动的案件发生。至于沉迷赌博的人数，目前还没有明确的统计。

文体部长强调，新法案的通过将有利于国内博彩业的治理，并通过法律手段为受非法博彩行为受侵害的公民维护自身权利提供帮助。

新法案还提议成立一个授权国家机构对赌场进行监督的数据核算中心，在实现限制参赌机制建立的同时，也将为博彩业避免出现«影子经济»创造条件。

议会下院议长努尔兰·尼格玛图林也对新建博彩区表示了反对。

据悉，《关于游乐业务问题对哈萨克斯坦共和国部分法律和条款进行补充修改》法案已获得一读通过。

哈萨克斯坦目前在卡普恰盖和布拉拜设有博彩区。

【编译：木合塔尔·木拉提】