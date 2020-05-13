世卫组织：塔吉克斯坦疫情不容乐观

哈通社/努尔苏丹/5月13日 —— 据中新网消息，世界卫生组织工作组当地时间13日在杜尚别就塔吉克斯坦的新冠肺炎疫情举行发布会指出，塔吉克斯坦国内疫情并不乐观。

据国际文传电讯社报道，世卫组织工作组负责人帕特里克·康纳称表示，新冠肺炎疫情已在塔吉克斯坦全国范围内蔓延，确诊病例每3天就会增长一倍，塔方需对可能出现的最坏情况做好准备。

康纳指出，目前塔吉克斯坦面临两方面的“不足”。一是各医院的医用防护用品不足，塔政府应确保抗疫物资及时到位。二是病毒检测机构不足。塔国内只有一所新冠病毒检测实验室，世卫组织已同塔卫生部就设立移动检测实验室等问题进行了充分讨论。

康纳强调，塔吉克斯坦疫情的峰值期尚未到来，现阶段最重要的任务不是确定零号病人等需要人力和医学技术支持的问题，而是有效防止疫情蔓延。他呼吁塔政府制定严格的隔离措施，在各城市内对人员流动进行限制。

4月30日，塔吉克斯坦官方通报称国内暴发新冠肺炎疫情，首批确诊病例15人。随后，世界卫生组织向该国派出工作组。据塔官方统计数据，截至当地时间13日中午，该国累计确诊729例，死亡23例，尚无治愈病例。

塔吉克斯坦是中亚地区较晚暴发新冠肺炎疫情国家，但其死亡病例人数现已超过了早于其暴发疫情的吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦，上升至第二位，仅次于哈萨克斯坦。

中亚新闻网评论指出，暴发疫情后，塔吉克斯坦借鉴其他国家经验及时采取了一系列抗疫措施，但受限于“客观条件的短缺和不足”面临不小挑战。