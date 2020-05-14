曼格斯套州完成联通“别克特阿塔”地下清真寺的道路工程建设

哈通社/阿克套/5月15日 – 连接曼格斯套州首府阿克套市与 著名历史名胜古迹“别克特阿塔”地下清真寺的97公里公路修缮工程于日前正式竣工。

随着本地旅游业的持续发展，位于里海海滨的阿克套市正在成为国内外游客休闲度假的首选目的地之一。除了欣赏里海海滨风光之外，人文旅游，特别是以“别克特阿塔 ” 地下清真寺为代表的历史名胜古迹，也吸引着游客们的目光。

每年该地接待的国内外游客数量都在不断增长。

今年是建筑家、雕塑家、教育家别克特·阿塔·米尔扎古勒吾勒270周年纪念。

纪念日前夕，对名胜古迹周边，以及联通该地下清真寺以及其附近的硕潘阿塔清真寺的公路修缮工程已完成了全部工作。

此外，还修建了12公里的饮水管道，为地下清真寺引入了清洁水源。

据悉，这一道路修缮工程自2017年动工，分为两个阶段予以实施。

第一阶段投资54亿坚戈，完成51公里路段的修缮工作，第二阶段投资45亿坚戈重建剩余46公路道路。

下一阶段，根据州政府的计划，将为古迹区域接通天然气管道。

相关工程将主要依靠私人资金予以实施。

【编译：木合塔尔·木拉提】