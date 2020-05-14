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    14:12, 14 五月 2020 | GMT +6

    哈萨克斯坦或将为体育老师们提供附加津贴

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    哈通社/努尔苏丹/5月14日-- 哈萨克斯坦文化和体育部部长阿克托特•拉伊穆库洛娃14日在新闻发布会上表示，开展课外体育教学活动的体育老师们或将可以领取相当100%基本工资的附加薪金。

    据部长介绍，落实哈萨克斯坦总统于2019年发表的国情框架下，已制定2020-2025年体育和大众体育的发展计划。计划包含了相关部门和地方执行部门的相关建议，并由哈萨克斯坦政府总理批准。首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫于2016年签署命令，要求将人们对常规体育文化活动参与水平提高到35％。该项目旨在实现这一目标，并通过体育文化活动来培养人们对健康生活方式的向往。

    据悉，计划包括34个项目和5个主要领域：保障监督权力、学校和学生运动、扩大体育场面积、促进和传播健康生活方式，运动赛事。

    部长介绍说，为发展大众体育，并增加从事体育和体育活动的人数，对哈萨克斯坦部分法律条款进行了33项修正，该法案已提交至参议院审议。法案包括向开展课外体育教学活动的体育老师们供相当100%基本工资的附加薪金条款。同时，还包括针对发展体育领域的相应措施。

    【编译：阿依波塔】

    标签:
    体育 哈萨克斯坦 黄金储备 文化和体育部
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