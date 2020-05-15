哈乌两国政府代表就水灾灾区重建问题举行会晤

哈通社/突厥斯坦/5月15日 – 哈萨克斯坦生态、地质和自然资源部部长马赫祖穆•穆尔扎哈利耶夫14日同乌兹别克斯坦水利部部长沙夫卡特·哈姆拉耶夫举行了会晤。

两国政府代表就哈萨克斯坦突厥斯坦州马科塔阿尔勒县受灾区域的重建，以及消除来自水库的威胁隐患等问题进行了细致的讨论。

根据哈萨克斯坦生态、地质和自然资源部副部长叶尔兰·尼桑巴耶夫的报告，并不存在可能来自沙尔达拉水库的水患威胁。

«目前马科塔阿尔勒以及杰特赛县共有7649公顷农田被毁，正在开展与此有关的地质研究公共。»尼桑巴耶夫说。





据悉，此次会谈中还设计了有关对哈国境内因乌兹别克斯坦萨尔多巴水库溃坝导致受灾的区域遭受的经济损失的统计工作。

根据突厥斯坦州农业管理部门负责人努尔别克·巴德拉科夫的介绍，因水灾的影响，当地农民即使在今年下半年也将无法在土地上进行耕种。





当地农业企业的经济损失初步估计超过30亿。相关赔偿问题已提交政府委员会。

乌兹别克斯坦萨尔多巴水库溃坝1日发生溃坝事故，洪水淹没乌境内多座城镇并蔓延至相邻的哈突厥斯坦州境内。受洪水影响，两国转移疏散超过10万居民。 萨尔多巴水库位于地处乌兹别克斯坦东部锡尔河州，依锡尔河而建，于2017年竣工，最大蓄水量9.2亿立方米。

【编译：木合塔尔·木拉提】