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    09:40, 19 五月 2020 | GMT +6

    深受哈萨克斯坦消费者喜爱的国产汽车品牌有哪些

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    哈通社/努尔苏丹/5月19日--深受哈萨克斯坦消费者喜爱的国产组装汽车品牌分别是拉达、现代、起亚、Ravon 和 JAC。

    哈萨克斯坦汽车工业联盟公布了2020年前四个月的国内各大汽车厂商业绩情况。

    消息称，今年前4个月，哈萨克斯坦汽车制造厂共组装生产总价值达1734亿坚戈的23073辆汽车（其中包括轿车、货车、巴士和专用车）。

    报告期内，哈萨克斯坦的轻型汽车生产量增长1.7%，达20906辆。公共汽车生产量增长73.4%，达352辆。另外，生产的载重卡车数量增至2080辆，增长6.8%。

    2020年4月，哈萨克斯坦汽车生产商共组装4867辆汽车，该数据同比增长20.4%。然而，今年3月的生产量同比减少21.8%。

    哈萨克斯坦消费者为购买国产车共计花费913亿坚戈，同比增长30%。四个月内，亚洲汽车制造商共售出5882辆、萨热阿尔卡汽车工业公司共售出5286辆汽车。

    哈萨克斯坦生产组装汽车中，销量最好的汽车品牌分别是： Lada (3685)、Hyundai (3171)、起亚（952）、Ravon (1 369)、JAC (193) 、Chevrolet (175)、Skoda (136) 和UAZ (69)辆。

    【编译：阿依波塔】


    标签:
    工业创新发展 统计 经济 黄金储备 工业 汽车工业
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