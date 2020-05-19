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    10:40, 19 五月 2020 | GMT +6

    政府正在审议国家经济复苏综合计划

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    哈通社/努尔苏丹/5月19日--国家经济部部长鲁斯兰·达列诺夫19日在政府例行会议上对经济复苏综合计划作出了介绍。

    经济部长表示，该计划是政府与央行、阿塔梅肯企业家协会和商业协会共同制定出的经济复苏综合计划。综合计划包括税收优惠、扩大放贷规模、发展基础设施，支持国内生产企业，维持就业保障等紧急经济措施。

    据其介绍，根据世贸组织预测，预计2020年全球经济将下滑4%，世界贸易将萎缩32%。年初以来，石油价下跌50%，金属价格下跌16%。

    “根据总统下达的工作指示，政府正在实施一系列具体扶持措施。例如，公共餐饮、农业综合体、贸易、酒店、旅游、IT等行业的小型和微型企业从2020年起将享受为期3年的免税政策。原本总额为6000亿坚戈的‘简单物品经济’优惠贷款总额增加到了1万亿坚戈”。部长说。

    达列诺夫表示，同时，正在实施“商业路线图”、“简单物品经济”、“新版就业保障路线图”等国家政策。这将促进基础设施的现代化和重建，以及就业问题。

    “为避免中小企业债务负担的增加，已将其贷款本金和利息的支付日期延长了90天。另外还简化了公共采购程序。”他说。

    【编译：阿依波塔】


    标签:
    哈萨克斯坦 政府 经济 国家经济部 黄金储备
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