马吉利斯表决通过参议院对和平集会法案的修订意见

哈通社/努尔苏丹/5月20日 – 哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）20日对哈萨克斯坦参议院（议会上院）针对《哈萨克斯坦和平集会组织和举办法》进行的补充修订进行了投票表决。

马吉利斯立法与司法改革委员会成员、议员卡纳特·穆辛在20日召开的马吉利斯全体会议上表示，立法与司法改革委员会对议会参议院对法案所作的补充和修订进行了审议，认为参议院的修正案旨在完善法案的部分规定，并未改变马吉利斯批准的法案概念和内容。

根据议员的介绍，参议院在修正案中建议，首都、直辖市、州首府城市以及其他行政中心需设立一定的专门区域，作为组织举办和平集会的场所。同时，当局有义务保障和平集会期间不对城市生活设施、交通和其他基础设施的日常使用功能造成干扰，不会对公民的出行造成影响。

修正案还建议排除因其个别参与者的非法行为而终止和平集会的情况。

根据修正案，在排除了违法行为的情况下，允许集会参与者在和平集会期间使用旨在保障个人身体健康安全的防护装备。

修正案还对法案进行了旨在改善部分条款结构的细节修改。

经马吉利斯全体会议表决，参议院的修订意见得到了通过。

【编译：木合塔尔·木拉提】