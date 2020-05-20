阿尔法拉比大学举办“联合国模式-新丝绸之路”国际在线研讨会

哈通社/阿拉木图/5月20日 ——“联合国模式-新丝绸之路”国际研讨会20日首次以在线形式成功举行。

据了解，旨在纪念二战结束和联合国成立75周年的研讨会在联合国新闻办公室和外交部阿拉木图办事处的支持下，由阿尔法拉比哈萨克国立大学举办。

“联合国模式-新丝绸之路”是面向大学生和高中生的大型国际项目。项目框架下，他们代表联合国作为来自不同国家的外交官开展工作。项目旨在引起年轻人对现代全球问题的关注，并形成对世界的统一看法，以及发展他们的研究技能，并通过跨文化交流和对话发展克服冲突的能力。

来自亚洲、非洲、美洲和欧洲的200多名大学生和高中生，以及联合国外交官和国际分析人士参加了在线研讨会。为期2天的研讨会中，与会者就落实人类和平与可持续发展的17个目标、防止新冠疫情的进一步传播、全球经济复苏、高质量在线教育和疫情期间的社会举措问题进行了讨论。

阿尔法拉比国立大学第一副校长布尔科特巴耶夫表示，今年是该校连续第4年管理的联合国“学术影响力（Academic Impact Program）”项目第10周年。这些年来，该项目为落实联合国可持续发展目标中发挥了重要作用。

哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）议员赛杜曼诺夫指出，联合国模式为结合各国现代领袖们捍卫人类文明的崇高思想，并为各自国家和整个全球各国的可持续发展做出了贡献。此外，他向出席会议的所有代表就联合国成立75周年表示了祝贺。

研讨会上发表讲话的发言者包括：联合国全球传播部代表弗拉斯蒂米尔·萨梅克、联合国教科文组织阿拉木图分会办事处主任克里斯塔•皮卡特、世卫组织驻哈萨克斯坦代表卡罗琳·克拉伦沃尔、哈萨克斯坦外交部阿拉木图办事处主任耶尔兰·俄斯哈科夫、中国驻阿拉木图总领事耿丽萍、美国代表艾瑞克·梅尔、俄罗斯代表叶甫根尼·波布尔沃夫等。

【编译：小穆】