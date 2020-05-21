副总理同多家德企负责人讨论汽车制造业发展问题

哈通社/努尔苏丹/5月21日--据总理府官网消息，政府副总理罗曼·斯卡利亚尔20日同50多家德国企业负责人举行了视频会议。

会议旨在加强双边合作关系、落实哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫于2019年和2020年初对德国进行访问期间与德方企业家达成的共识。

会议期间，副总理表示，哈萨克斯坦将特别关注经济的自给自足和工业部门中新兴产业的发展。制造业为重点的多元化经济是哈萨克斯坦经济发展的特别优先事项。

德国经济东部委员会主席哈尔姆斯指出，加强发展两国间贸易、经济和投资合作关系的重要性。同时，他对德国就减少此次危机对工业领域的影响推出的各项举措作出了介绍。

此外，哈萨克斯坦汽车工业联盟主席梅拉姆·皮什姆巴耶夫议对40多家哈-德合资企业的工作情况进行了介绍。讲话中，他对哈萨克斯坦汽车制造行业的发展前景， 2019-2024年路线图的落实，以及设立工业发展基金问题予以了高度关注。

最后，参会代表对促进两国贸易和经济关系方面的一系列实际问题进行了讨论，并就定期举行此类会议达成了共识。

【编译：阿依波塔】