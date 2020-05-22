中国与世卫组织联合启动公益筹款项目共抗疫情

哈通社/努尔苏丹/5月22日 —— 据新华社报道，为助力全球共抗疫情，中国人口福利基金会与世界卫生组织联合发起的“世界卫生组织新型冠状病毒肺炎（COVID-19）团结应对基金·中国行动”大型公益筹款项目5月20日在北京启动，通过近20家全国互联网公益平台，面向公众开放筹款。

世卫组织总干事谭德塞在视频致辞中对中国人口福利基金会支持和声援世卫组织在全球抗击疫情的善举表示欢迎和感谢。他说，双方的合作将推动中国企业和个人进行捐款，所筹集到的资金有助于各国预防、发现和应对新冠病毒，共同为挽救人类生命做努力。

今年3月13日，谭德塞宣布启动“COVID-19团结应对基金”。该基金由世卫组织、联合国基金会和瑞士慈善基金会共同创建，旨在发动全世界有责任感、仁爱心的个人、企业、机构为世卫组织及其合作伙伴提供应对疫情的资金和物资等。

作为世卫组织在中国的唯一合作伙伴，中国人口福利基金会积极响应号召，此次联合发起的公益项目将通过与腾讯公益、阿里巴巴公益、支付宝公益等互联网募捐平台的合作，动员社会各界筹集资金，从疫苗研究、医疗工作者和民众生活保障等方面助力全球抗疫工作。

世卫组织驻华代表高力在启动仪式上说，中国的加入有助于促进人类成功战胜病毒，尽早结束全球新冠肺炎大流行。

据介绍，该项目筹集的资金将及时分期汇入世卫组织账户，主要用于支持世卫组织、联合国儿童基金会、流行病防范创新联盟等开展病毒研究、防护物资采购、疫情中弱势国家及群体保护、疫苗开发等重要抗疫工作。世卫组织和中国人口福利基金会也将通过官网和报告等形式对信息进行披露。

中方和联合国机构代表等50余人出席当天的启动仪式。