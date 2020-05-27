曼格斯套州阿克套港正在成为里海地区交通枢纽

哈通社/阿克套/5月27日 – 曼格斯套州计划在至2023年基础设施发展规划框架下，对新轮渡的建设方案进行讨论，并落实造船厂相关项目。

据曼格斯套州政府消息，2019年，作为里海地区交通枢纽的阿克套国际海陆港口共吞吐货物350万吨。

伊朗是哈萨克斯坦产品的主要买家之一。 目前向该国出口的石油和石油产品的出口量仍在不断增长当中。

随着阿克套港与阿塞拜疆阿利亚特港之间的运输线路的开通，港口处理的集装箱数量增加了6倍。

经阿克套港输送的产品中，聚丙烯塑料、钾肥、机械、铜、建筑材料等产品数量显著增加，港口还为大额货物承运人提供相应的运输折扣。

州政府指出，从中国经阿克套港输送至欧洲的业务近几年显著增长。这主要得益于哈萨克斯坦较低的铁路关税（俄罗斯是哈萨克斯坦的2~3倍）。近90％的货物能够以低于成本的价格运输。

2019年曼格斯套州港口共输送货物580万吨，其中130万吨经库里克港，350万吨经阿克套港，100万吨经过阿克套北方线路运输。

此外，该州铁路部门运输了380万吨的货物。

曼格斯套州正在大力发展公路基础设施的建设，以进一步提升当地多式联运潜力。





【编译：木合塔尔·木拉提】