体验特殊需要人士生活 阿克托别市长乘轮椅出行

哈通社/阿克托别/5月28日 – 阿克托别市长27日与市内特殊需要人士代表举行会面，了解相关需要，并乘坐轮椅出行一日，体验这些人士的日常生活。

阿克托别市社会信任会议成员、«潘杜思OK»公司负责人沙汗·卓勒达斯巴耶夫向市长指出，虽然阿克托别市公路和人行道等基础设施建设工作近几年来得到了高速的发展，但在建设过程中，对特殊需要人士的出行便利度未能得到较好的考虑。

卓勒达斯巴耶夫称，他自己日常出行就需要乘坐轮椅，在此前的会议上，也就这一问题向市长提出了质询。

«市长当时承诺，将亲自过问并了解这个问题。»他说。

作为有特殊需要人士的代表，卓勒达斯巴耶夫表示，他们的希望能够拥有更加便利的无障碍出行条件，能够方便的进出各类公共设施。

统计数据显示，目前阿克托别市有超过1.2万名特殊需要人士，其中2000人为儿童。

2020年，阿克托别市政府出台了一项旨在帮助这些人士出行的出租车项目，并提供了3900万坚戈的拨款支持。

市长阿斯哈特·沙哈洛夫在乘坐轮椅出行后表示，城市道路建设中，对无障碍设施的疏忽是非常明显的。

«甚至国家机构在无障碍设施的设置方面都是有所欠缺的。今天，我坐着轮椅走遍了市区的许多公共设施，真切的感受到了各种阻碍和困难。»他说。

市长表示，这样的疏忽是市政府的错误，他将尽快安排人员，制定计划，确保无障碍设施的普及和安装。

【编译：木合塔尔·木拉提】