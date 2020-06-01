如何乘坐火车抵达阿拉湖度假景区

哈通社/努尔苏丹/6月1日—哈萨克斯坦国家铁路公司近日介绍了如何乘坐火车抵达阿拉湖度假景区。

根据既定规则，哈萨克斯坦的客运列车将分三个阶段恢复运行：

第一阶段-从6月1日开始；

第二阶段-从6月10日开始。

前往阿拉湖景区的以下客运列车路线已开始售票：

从6月2日开始，从阿拉木图出发的游客可乘坐《克孜勒奥尔达-塞梅》第22/21 号列车和《阿克托盖-多斯特克》第6941/6942号列车。

自6月2日起，从努尔苏丹出发的游客可乘坐《努尔苏丹-塞梅》第121/122号列车和《阿克托盖-多斯特克》第6941/6942号列车。自6月12日起，《努尔苏丹-多斯蒂克》第54/53号列车将每周发两次车。

此外，哈铁公司将根据旅游景区客运量的需求和防疫规范要求，或将另外开通以下客运列车：

1）《阿拉木图-多斯特克》第13/14号列车，每周三次；

2）《努尔苏丹-多斯特克》第258/257号列车，每周两次；

3）《阿拉木图-多斯特克》第453/454号列车，每周三次；

4）《塞梅-沙尔-多斯蒂克》第457/6941 // 6942/458号列车，隔日一次；

5）《 乌斯卡曼-沙尔-多斯特克》第459/6941 // 6942/460号列车， 隔日一次。

据了解，若这条路线的需求持续增长，哈铁公司计划增加通往阿拉湖景区的客运列车。

【编译：阿拉依】