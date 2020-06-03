托卡耶夫总统谈哈萨克斯坦经济体系的优势

哈通社/努尔苏丹/6月3日 -- 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫近日在接受俄罗斯《共青团真理报》采访时表示，减轻税收负担既是哈萨克斯坦，也是俄罗斯设定的战略目标，这是提高经济竞争力、确保投资环境吸引力的重要因素。

«哈萨克斯坦税率目前低于独联体国家税率，这适用于个体企业家和法律实体的所得税、增值税和个人所得税。 同时，哈萨克斯坦的税收制度同俄罗斯一样，相较大多数发达国家的税收制度更加«热情友好»，这样做的主要目的为了是支持中小企业。»。

«我们国家税收制度的优势在于企业家与财政部门之间的接触极少， 税务管理程序可直接通过信息系统来完成，税务部门禁止干预企业活动。»国家元首在接受采访时指出。

总统表示，哈萨克斯坦为企业家提供了广泛的税收优惠，包括特殊的税收制度。已对微型和小型企业实体实施了3年免缴所得税政策，并暂停了对这些企业的税务审计。

此外，哈萨克斯坦总统还指出，俄罗斯在海关业务和税收管理的数字化方面取得了显著成功。俄 海关引入了自动注册和自动发布申报单等技术，几乎不需要任何人力参与。

国家元首还强调说：«哈萨克斯坦对俄罗斯的智能检查站模型很感兴趣。 在税收管理数字化领域，俄罗斯可以说在世界上处于领先地位，俄罗斯加强税收控制和大数据技术应用的做法值得我们继续密切关注。»

值得一提的是，今日俄罗斯《 共青团真理报》发表了对哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的采访内容。

【编译：阿拉依】