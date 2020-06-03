托卡耶夫：哈萨克斯坦不存在所谓双重权力结构

哈通社/努尔苏丹/6月3日 -- 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫近日在接受俄罗斯《共青团真理报》采访时，高度评价了哈萨克斯坦首任总统、民族领袖努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫在哈萨克斯坦历史中的地位和作用。

托卡耶夫总统指出，首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫是当今哈萨克斯坦共和国的奠基人，拥有特殊的历史地位。

总统强调称，纳扎尔巴耶夫的历史地位来自他对国家和对国际社会的贡献以及影响力。

«对我们而言，传承首任总统的历史和政治遗产具有重要的意义，这对于加强哈萨克斯坦的国家地位非常重要。也正因如此，我的竞选纲要的第一要点就被命名为连续性。»托卡耶夫总统说。

托卡耶夫总统还着重指出，民族领袖一直以来积极地支持着他的执政。

«在当前的复杂局势下，首任总统为我采取的旨在尽快摆脱经济危机影响、建立新型经济、为公民提供物质保障在内的一系列政策，提供了实质性的支持。这里不存在什么双重权力结构。这个问题上，努尔苏丹·阿比舍吾勒自己也谈过很多次了，并且一直呼吁社会团结在现任总统的周围。»托卡耶夫总统说。

值得一提的是，今日俄罗斯《 共青团真理报》发表了对哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的采访内容。

【编译：木合塔尔·木拉提】