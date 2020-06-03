托卡耶夫：俄罗斯是哈萨克斯坦主要的贸易和经济伙伴

哈通社/努尔苏丹/6月3日--哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在接受俄罗斯《共青团真理报》专访时表示，俄罗斯是哈萨克斯坦主要的贸易和经济伙伴。

总统表示，俄罗斯是哈萨克斯坦主要的贸易和经济伙伴，俄罗斯对哈萨克斯坦的直接投资额达157亿美元。2019年，双边贸易总额较2018年增长6.2%，达200亿美元。当前，哈萨克斯坦有7000多家俄罗斯公司和近3500家哈俄合资公司。经济优先领域的联合项目正在得到积极实施。例如，2018年，俄罗斯多种金属公司(Polymetal International)以4.18亿美元投资建设的巴克尔沙克采矿加工厂投入使用。当前正在计划联合落实价值约66亿美元的53个投资项目。

同时，托卡耶夫谈到了于2019年4月签署的工业合作领域联合行动方案。

“我们打算进一步发展与俄罗斯在石油、天然气、石化和其他炼油领域的合作。我们在里海油气项目上的合作已得到加强。作为战略合作伙伴，哈萨克斯坦信任俄罗斯。卢克石油在哈萨克斯坦的业务开展的也非常顺利。此外，我们支持俄罗斯企业在哈萨克斯坦实施投资项目。我们希望通过这种合作，将业务扩展到中国和中亚市场。”他说。

总统表示，今年的哈萨克斯坦-俄罗斯地区间合作论坛将于秋季进行。

“根据计划，哈萨克斯坦-俄罗斯地区间合作论坛将于秋季进行。届时，将会作出关于地区间经济合作的一系列决定。在这方面，我向俄罗斯总统弗拉基米尔·普京就对这一问题及双边合作的整个过程给予的持续关注表示感谢。”

【编译：阿依波塔】