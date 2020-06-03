日本科研团队制作迷你支气管 有望带动新冠药物研发

哈通社/东京/6月3日 -- 日本京都大学iPS细胞研究所及大阪大学微生物病研究所的团队日前在网上宣布，用人的支气管细胞成功在体外制作出了由多种细胞组成的支气管小组织。据悉，还发现让这种«迷你支气管»感染新型冠状病毒后，现有药物能使病毒减少。这可能有助于治疗药物的研发。

据 共同社 报道，以立体方式再现各种脏器的做法正在全球展开。支气管与容易出现新冠感染症状的肺部相连。使用迷你脏器与单一细胞相比更接近人体，有望对药物的安全性及有效性进行验证。

该团队利用市面上销售的研究用支气管表层细胞，通过添加试剂等用10天左右时间制作出直径约0.2毫米的迷你支气管。经过分析，确认了构成支气管的4种细胞以及病毒感染时借助的细胞表面蛋白质«ACE2»等。

使该组织感染新冠病毒后，加进了海外报告称对新冠传染病有效的胰腺炎治疗药«卡莫司他»，结果病毒量有所减少。据悉，目前还在尝试抗流感药物«法匹拉韦»（Avigan）等其他药物。

该团队的京都大学干细胞学讲师高山和雄表示：«由于药物研发时间紧迫，选择了不用iPS细胞就能简单且短时间内实现的方法。期待利用此项研究进行药物研发。»