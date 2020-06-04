哈加两国外长举行电话会谈 讨论抗击新冠举措

哈通社/努尔苏丹/6月4日 – 应加拿大方面的邀请，哈萨克斯坦外交部部长穆赫塔尔·特列吾别尔德3日同加拿大外交部部长弗朗索瓦-菲利普·商鹏飞举行电话会谈。

根据外交部提供的消息，在电话会谈中，双方就在抗击新冠国际大流行（COVID-19）期间两国政府采取的相关举措，哈加双边关系的现状和潜力，以及两国在国际舞台上的相互合作等问题进行了讨论。

双方强调指出，新冠大流行彻底改变了人们的日常生活方式，并对国际关系的所有体系都造成了巨大的影响。

会谈中，加方对哈萨克斯坦总统托卡耶夫出席由联合国秘书长古特雷斯、加拿大总理特鲁多、牙买加总理霍尔尼斯共同发起的«新冠肺炎疫情及后疫情时代发展融资»高级别视频会议并发表讲话表示感谢。

加拿大外长强调了哈萨克斯坦在中亚地区的领导作用，重申渥太华愿继续发展和强化同努尔苏丹之间建设性和互利的相互合作。

特列吾别尔德在通话中着重强调了继续发展政治对话的重要性，并表示，2020年2月哈总统托卡耶夫与加总理特鲁多在慕尼黑的会晤，以及加拿大总督帕耶特2018年对哈萨克斯坦的访问，为两国关系的深化发展起到了重要的作用。

哈外长表示，哈萨克斯坦始终支持发展同加拿大在双边和国际舞台上的各项合作，特别是无核化、可持续发展、粮食安全、人权等领域的合作。

【编译：木合塔尔·木拉提】