副总理罗曼·斯卡利亚尔视察阿克莫拉州

哈通社/努尔苏丹/6月4日 – 哈萨克斯坦政府副总理罗曼·斯卡利亚尔正在对阿克莫拉州进行工作视察。

视察期间，副总理着重了解了当地对哈萨克斯坦与俄罗斯第17届区域合作论坛的筹备工作进展情况，并前往当地重要的大型建设项目工地进行了考察。

在当地政府官员的陪同下，罗曼·斯卡利亚尔走访了解了阔科舍套市机场酒店修缮工程、«未来宫»青少年活动中心项目，以及两座9层住宅公寓楼的建设情况，并听取了相关负责人的汇报。

随后，副总理又视察了正在建设中的环城公路项目等一系列公路基础设施项目的工地。

此外，副总理还率领考察组一行，视察了当地的几家主要的工农生产企业，如Kazrost Engineering 公司、Agrimer-Astyk公司、Азиякотломаш公司、Kaz Beef Processing公司等，详细听取了相关企业负责任对这些企业当前生产工作开展情况的介绍。

视察期间，罗曼·斯卡利亚尔强调指出，完成当前设定的任务目标，对实现社会经济发展具有重要的意义。

他还就相关工作的落实下达了一系列明确的指示。

副总理表示，成功举办哈萨克斯坦与俄罗斯第17届区域合作论坛，将对两国经贸合作的发展带来重要的影响，为两国企业间的相互合作创造更多的机会。

【编译：木合塔尔·木拉提】