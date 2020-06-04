在阿拉湖度假的游客需携带核酸检测证明

哈通社/乌斯卡曼/6月4日--因冠状病毒疫情影响，今年哈萨克斯坦东部地区所有度假屋屋主以及游客将需要严格遵守卫生防疫检疫规则。

在信息中心报告中提到，在海滩区，游客必须保持至少两米的距离。 住宿和娱乐场所的占用率不应超过50％。

首席国家卫生医师作出决议，游客必须手持核酸检测证明方可进入度假区，检测证明自收到结果后不超过7天视为有效。每个家庭中只需一名家庭成员有核酸检测证明即可。

度假区内所有场所均应提供个人防护设备、消毒剂、其中包括抗菌免洗手液，以及用于测量温度的非接触式温度计。 建议游客随身带好个人防护设备。

为了及时给阿拉湖沿岸的游客提供医疗帮助，在卡班拜村医疗门诊部署了12张全天候病床。 此外，沿岸还设有24小时医疗急救站。 乌斯卡曼市和塞梅市还将派遣医疗专家，以提供专业的医疗服务。 如有必要，患者可在乌尔加尔县医院接受治疗，该医院配备了两个呼吸机。

值得一提的是，自2020年6月13日起，位于哈萨克斯坦东部的阿拉湖度假区将正式向游客开放。 与此同时，东哈州旅游和对外联络管理局副局长伊娜拉·波杜科娃指出，该部门全年都在为夏季旅游旺季做准备工作， 已完成建立和改善各种基础设施的工作。

【编译：阿拉依】