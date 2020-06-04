马明：吸引投资是恢复经济增长的主要驱动力

哈通社/努尔苏丹/6月4日--据总理官网消息，哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明4日主持召开吸引投资协调理事会会议。

会议期间，国家经济部部长鲁斯兰·达列诺夫、外交部长穆合塔尔·特列吾别尔德、工业和基础设施部部长贝布特·阿塔姆库洛夫、能源部部长努尔兰•诺海耶夫、农业部部长萨帕尔汗·奥玛若夫、克孜勒奥尔达州州长古丽莎拉•阿布德哈勒科娃、卡拉干达州长杰恩斯·哈斯姆别克、曼格斯套州州长赛热克拜·图鲁莫夫和奇姆肯特市长穆拉特•埃铁诺夫就吸引投资相关问题做了工作汇报。

会议就新冠肺炎疫情对经济活动造成的负面影响进行了讨论。今年1-4月，哈萨克斯坦固定资本投资总额为达3万亿坚戈，完成预期目标的84%。

马明指出，落实至2025年将固定资产投资在GDP中的比重提高至30%的重要性。

他表示，政府已制定到2020年底的经济恢复计划。在这方面，投资是主要驱动力之一。

同时，政府总理指出，提高投资建议书质量和政府机构及相关单位之间的协调配合水平，以及确定经济优先领域的必要性。

最后，政府总理向国家和地方执行机构下达工作指示，要求根据国内和世界经济形式的变化更新投资项目库和吸引固定资产投资的目标指标。

【编译：阿依波塔】