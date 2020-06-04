参议院批准通过关于彩票业务的法案

哈通社/努尔苏丹/6月4日- 据参议院（议会上院）消息，参议院4日二读通过了《关于就彩票和彩票业务对哈萨克斯坦共和国部分法律和条款进行补充修改》法案。

哈萨克斯坦文化和体育部部长阿赫托特·拉伊穆库洛娃在介绍该法案时指出，根据政府2017年的决议，确定由«Satty Juldyz»股份有限公司担任有效期为15年的彩票运营商，该彩票运营商总雇员人数为748人。

拉伊穆库洛娃说：«全国约有3000家彩票代理商，而代理商在与彩票运营商的合同协议下运营。因此，彩票运营商对彩票的正确发行承担全部责任。大部分代理商是中小型企业，但也有大型企业在提供基本服务的同时进行彩票运营，例如哈萨克邮政公司 (Казпочта)、大型连锁超市等。彩票运营商会支付代理商6％的彩票运营酬金。»

部长还提到:«彩票运营商总营业额的70％将作为彩票奖金支付给消费者。 剩余的30％用于支付增值税、代理商酬金、彩票生产及销售成本、管理费用以及体育发展费用。彩票运营商在整个运营期间已缴纳27亿坚戈的税款。»

据悉，马吉利斯（下院议会）于2019年5月29日二读通过了该法案，并提交至参议院审议。

【编译：阿拉依】