哈萨克斯坦总统托卡耶夫执政一年

哈通社/努尔苏丹/6月4日 —— 2019年成为了哈萨克斯坦进入新的历史阶段的一年。在国内政治生活中首次出现了权力移交——这是国家议程中关键和负责任的问题。哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在总统大选中赢得了公众的信任。因此，他不仅成为了合法的国家元首，而且获得了选民的普遍认可。哈萨克斯坦进入了充满新的希望和期许的新历史时期。

同时国家最高权力的首次更迭使得个人更加关注托卡耶夫总统的活动。这是理所当然的，因为当正在奠定国家之后发展的轨迹时，本国处于重要的历史阶段。此外，国际舞台上对哈萨克斯坦的国内进程以及其在世界上采取的行动的关注大大增加。

2019年6月12日，哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫正式就任哈萨克斯坦总统。他毫不犹豫地确定了主要活动领域，并为国家机构的工作设定了优先事项。作为一名有经验的管理者，他迅速明确了国家的政策路线，确认了外交政策的连续性。在就职典礼期间，托卡耶夫总统就宣布他将继续实施哈萨克斯坦首任总统-民族领袖努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫的战略计划。所有新倡议都将致力于具体性和有效性。

在这一年中，托卡耶夫总统确保了政权的平稳交接，这是权力移交的关键条件。一方面，他继续实施现行的国家方针。另一方面，带来了新的动力，确保了过渡发展。纳扎尔巴耶夫作为民族领袖，全面支持托卡耶夫总统。为确保权力的连续性，哈萨克斯坦第二任元首在与社会对话、意见多元化和观点多样性的基础上，为国家发展奠定了新的思想取向。

哈萨克斯坦的政治过渡时期与全球变化和转型时期相吻合，同时也在哈萨克斯坦新元首的行动上留下了自己的足迹。哈萨克斯坦还面临着这样的任务：不仅要坚持自己的道路，而且鉴于国家的国际义务，需保持与合作伙伴之间所有协议的不变性、当前发展的稳定性以及对新增长前景的追求性。

在不断变化的现实中，为保持哈萨克斯坦共和国国家发展的总体战略，托卡耶夫总统不得不寻求新的工作形式。

2019年延续了全球抗议趋势，这是全球趋势以及政治和经济进程“失同步”的后果。从某种意义上说，哈萨克斯坦处在了分岔路口，因为当时政府的行动决定了国家进一步的发展。托卡耶夫总统抛弃了简单的反应模式，专注于合理的对话。

托卡耶夫总统建立了新的国内政治模式：“倾听型国家”、“不同意见，一个国家”、“社会政治生活不实现现代化，就不可能成功完成经济改革”以及“强有力的总统-有影响力的议会-负责任的政府”。

为适应新时代，在政治文化中引入了新的机制。国家没有封锁网络、没有暴力驱散示威者，在一些城市举行了合法集会。基于充分对话和耐心交流的智慧力量正在成为国家政治空间的新趋势。

世界并没有停滞不前，今天，通讯领域正在成为政府与社会间对话最重要的领域之一。作为社交网络的活跃用户，托卡耶夫总统迅速地就国内发生的实时事件给予个人评价。此外，他就所有共鸣性事件公开发表意见，向公民直接发出信号，表示他已控制了所有公众关心的问题。得益于此，领导者的权威不断增强。

尽管存在对话和自由化的趋势，但托卡耶夫总统仍掌控着国家机构及其行政纪律。哈萨克斯坦正在逐步改变正式活动的形式，这些活动变得越来越公开。从政治文化的角度来看，所有这些都是非常重要的步骤，为管理机构的行为模式设定了新标准并提高了统治精英的门槛。

哈萨克斯坦宣布了“倾听型国家”的原则，最大程度地避免官僚主义的拖延，公民可直接向授权机构提出问题，并迅速获得有关他们所关注问题的回复。

托卡耶夫总统活动的一个重要方向是增强对国家和公共管理有效性的信心。为解决这些问题，托卡耶夫总统宣布了“倾听型国家”的概念，已成为国家治理的主要理念。因此，在总统网的基础上开设了国家元首虚拟接待室，并在总统办公厅中设立了一个由总统助理领导的负责受理公众诉求的部门。各级领导者都进入了社交网络，国家机构的开放性和可及性指数从而得到了显着提高。

托卡耶夫总统议程的关键方向之一是社会信任国家理事会的成立和工作，理事会成员包括著名的政治人物，公众人物，经济学家和知识分子。理事会的工作是在政治、社会和经济领域开展的，国家发展中最为紧迫的问题已提上了日程。

同时，哈萨克斯坦元首与社会的对话以及共同制定决定国家发展的决议表现出了其真正的决心。根据总统参加的若干次会议结果，制定并通过了一揽子重要政治改革方案，涉及到了《和平集会法》、《选举法》、《政党法》，并在实践中体现了政治多元化原则。

在这一年中托卡耶夫总统实施了一系列措施，旨在提高特定人群和整个社会的社会福祉。哈萨克斯坦为多子女母亲、残疾儿童家庭、孤儿家庭、无收入家庭——总数超过50万人实施了贷款债务赦免。也就是帮助那些陷入生活困境的公民一次性偿还债务。社会救助体系正在发展。自今年以来，提高了学生奖学金和国家预算拨发的工资，如教师、国家民事防护机构和执法机构员工。

托卡耶夫总统的原则之一：不仅稳定是重要的，而且有必要确保国家每个公民都感到安全。为加强人权保障体系和社会安全，总统在2019年国情咨文中责成需加强对贩毒、强奸，贩卖人口，偷猎等行为的刑事处罚。

应国家总统的要求，议会上院在该领域通过了一些重要的法律修正案。上述罪行属于特别严重犯罪并将受到严惩。非法制造和销售毒品被最高可剥夺自由15年。强奸将被判处8-20年有期或无期徒刑。所有这些措施大大加强了民众对托卡耶夫总统执政方针的支持。

政权交接的前几个月是充满讨论、激情和对未来的期许的时期。除了影响国家所有进程的政治变换，这一年在哈萨克斯坦发生的一系列危机情况也成为了一项考验，好像在专门测试哈萨克斯坦国家体制的稳定性。所有这些都磨练了哈萨克斯坦。

2019年6月阿尔斯市一旧军事仓库发生爆炸，该市市民超过7.5万，爆炸严重破坏了城市基础设施。托卡耶夫总统亲自负责新城市的建设，得益于此阿尔斯市仅用时3个月就得到了重建。

2020年5月在突厥斯坦州发生了严重水灾，从14个居民点疏散了31000多人。局势很快得到了控制，向当地居民提供了支持，并开始恢复当地基础设施的建设。

在邻国疫情暴发时COVID-19新冠病毒大流行几乎笼罩了哈萨克斯坦。托卡耶夫总统坚定地带领哈萨克斯坦人民首次进入紧急状态和全面隔离，共持续了两个月。如今，哈萨克斯坦正从大流行中走出来，将损失降到最低，并正在逐步恢复各类活动。

自开始担任总统起，托卡耶夫就责成政府制定一整套刺激经济增长、完善财政和货币政策、发展企业家精神以及支持本国生产者的措施。总统优先关注以下问题: 国家的社会经济发展，国家预算收入以及减少哈萨克斯坦经济对能源出口的依赖。

2020年新冠病毒大流行以及全球对原料的需求下降导致全球所有国家的经济活动急剧放缓。这些因素影响哈萨克斯坦的经济、工作岗位数量和人民的福利。尽管全球消极趋势对哈萨克斯坦产生了影响，但哈萨克斯坦仍拥有充足的财政能力和外汇储备来满足商业和国内需求。

国家政府对局势进行严格控制，拥有确保该国社会经济稳定的一切必要资源。哈萨克斯坦国际外汇储备超过300亿美元，哈萨克斯坦共和国国家基金的资产超过580亿美元。

为应对外部挑战，托卡耶夫总统推出一揽子刺激经济的措施，得益于此当前的危机可以为过度依赖石油天然气部门的经济多元化创造条件。欧洲复兴开发银行估计，哈萨克斯坦2020年的GDP将下降3％，而由于哈萨克斯坦采取了一揽子经济措施，国际经济学家预测2021年经济将恢复增长5.5％。

托卡耶夫在总统大选中的获胜确保了政权移交的国际合法性。所有重要的地缘政治中心都承认了托卡耶夫的胜利，体现出了对哈萨克斯坦稳定可持续发展的关注。托卡耶夫总统就职后确认了国家的外交政策。国家元首会见了主要地缘政治中心和战略合作伙伴的领导人，包括俄罗斯、中国、美国、欧盟国家、中亚和伊斯兰世界国家。

在这一年中，通过了新的外交政策纲要，概述了哈萨克斯坦至2030年的外交活动优先方向。除了与外国合作伙伴进行建设性合作的外交政策的传统方向、促进国际合作和区域一体化外，纲要中概述了新的重点，以加强全球安全的举措。

在新纲要中提高了经济活动在外交政策的占比。包括创造外部条件，以实现哈萨克斯坦的经济潜力，并在制裁、世界市场的不可预测性、贸易战和保护主义的条件下寻找通往世界市场的有利的过境走廊。在新的全球地理经济现实中，哈萨克斯坦对寻找新的经济壁和收入来源持乐观态度。

2019年6月至2020年6月。这是总统执政的第一年，也是充满能量的一年，为未来奠定了积极动力。托卡耶夫总统一贯坚持首任总统纳扎尔巴耶夫战略方针的连续性。在过去的一年中哈萨克斯坦延续了国内外政策的原有惯例。







来源：哈萨克斯坦驻华大使馆