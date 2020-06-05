标普维持对哈保险业“稳定”评级展望不变

哈通社/努尔苏丹/6月5日 -- 国际评级机构标普发布分析报告认为，得益于资本和流动性储备充足，哈萨克斯坦多数保险公司具备承受疫情负面影响的能力。

标普指出，哈多数保险公司能够应对疫情条件下保费支付，以及金融市场波动带来的负面影响。考虑到哈保险公司资本化率充足，标普维持对其«稳定»评级展望不变。

标普同时认为，疫情大流行和宏观经济形势恶化，会对规模较小、实力较弱的保险公司带来不利影响。

未来1-2年，疫情影响、油价下跌和金融市场不稳定等因素，将对哈保险公司的稳定性进行检验。

预计2020年普通保险领域的保险公司增长潜力不大，2021年有望恢复，这主要取决于宏观经济环境改善和经济活跃度复苏。

2020-2021年，人寿保险业务增长前景看好，预计2020年将增长15%，这主要得益于政府推出的系列支持政策。

标普指出，2020年，哈保险公司将采取压减开支举措，以维持公司盈利指标。

得益于当前高利率和坚戈贬值带来的汇率收益，投资收入将成为哈保险公司利润的主要来源。

报告同时强调，考虑到形势持续快速变化，目前评估疫情大流行和宏观经济环境恶化对哈保险业的影响还为时尚早。

【编辑：木合塔尔·木拉提】



