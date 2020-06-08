欧亚开发银行或参与欧亚经济联盟进口替代融资

哈通社/努尔苏丹/6月8日 -- 据《实业哈萨克斯坦报》6月5日报道，欧亚经济委员会工业与农工综合体委员卡玛利扬与欧亚开发银行行长别利亚尼诺夫举行工作会谈，探讨欧亚开发银行为欧亚经济联盟进口替代项目提供融资的可能性。

卡玛利扬表示，欧亚经济委员会与欧亚开发银行均致力于推进欧亚地区一体化进程，确保联盟成员国经济增长。2020年4月10日，欧亚政府间理事会通过决议，建议欧亚开发银行在新冠肺炎大流行背景下加强对联盟项目的支持。《联盟工业化路线图》和《联盟农业产业发展路线图》提出，将制定最具前景的合作项目清单。实施联合项目有利于避免联盟内重复生产，降低项目投资风险。

别利亚尼诺夫表示，欧亚开发银行将研究欧亚经济委员会提出的项目清单，以便制定融资方案。目前，工业项目仅占该行贷款余额的22%，仍有较大增长空间。欧亚开发银行与欧亚经济委员会在该领域加强合作具有现实意义。

双方商定，欧亚经济委员会与欧亚开发银行将在信息分析领域开展合作。欧亚开发银行将研究制定方案，参与联盟工业发展审查及优先发展领域分析。双方还讨论了将欧亚开发银行纳入联盟成员国及国家开发性机构的行业扶持规划。

【编辑：木合塔尔·木拉提】