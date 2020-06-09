突厥斯坦州招商引资规模居全国首位

哈通社/努尔苏丹/6月9日 – 哈萨克斯坦1~4月对外贸易额达282亿美元，其中出口184亿美元，进口98亿美元。贸易顺差比去年1-4月增长4.0％.

根据国家经济报统计，前四个月内工业生产增长4.8%。最高的增幅出现在阿特劳州（14.1%）和库斯塔奈州（11.2%）。有四个地区出现了下滑，分别是克孜勒奥尔达州（-11,1%）、阿克托别州 (-1,7%),、曼格斯套州(-1,6%) 和奇姆肯特市 (-3,9%)。

1~4月，哈萨克斯坦制造业增幅为4.9%。

按行业划分，制药业（增长21.2％）、机械工程（增长18.5％）、建筑材料（增长12.3％）和轻工业（增长10.8％）显示出高增长率。

按地区划分，库斯塔奈州（21.1％）、突厥斯坦州（16.3％）、克孜勒奥尔达州（13.4％）和阿特劳（12.1％）的增长率最高。

有5个地区的制造业数据有所下滑，分别是阿克托别州（-5.3％）、曼格斯套州（-3.7％）、江布尔州（-2％）、东哈州（-0.5％）和奇姆肯特市（-4.9％）。

在招商引资方便，突厥斯坦州外来投资增长了近2倍，阿克莫拉州增长了三分之一。克孜勒奥尔达州(-49,1%)和阿特劳州(-11,1%)有一定下滑。

总体而言，前4个月哈固定资产投资增长0.1％。

【编译：木合塔尔·木拉提】