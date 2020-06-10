俄总防疫医师：俄疫情增长速度下降趋势明显

哈通社/努尔苏丹/6月10日 —— 据中新网消息，10日俄罗斯联邦消费者权益保护和公益监督局局长、总防疫医师波波娃在抗击新冠病毒协调委员会会议上表示，俄罗斯新冠疫情每日增长速度出现明显下降趋势，全俄40余个联邦主体已经开始解除疫情限制措施。

波波娃表示，当前俄罗斯新冠疫情单日增长率下降到了1.7%，而在3月份单日增长率则接近30%。她说，俄罗斯避免了疫情的爆炸式增长。与其他同样困难的国家相比，俄罗斯用了4个潜伏期50多天才达到疫情暴发的峰值，而其他国家则通常经过2个潜伏期就达到了峰值。

波波娃表示，在俄罗斯46个地区、65万人中进行的抗体测试显示，有近14%的人对新冠病毒具有免疫力。其中17岁以下青少年中具有免疫力的比例最高，几乎达到了20%，而65岁以上的人群中只有11%的人具有免疫力。

波波娃说，目前已有41个联邦主体进入解除防疫限制措施的第一阶段，6个联邦主体进入解除防疫限制措施的第二阶段。从第一阶段过渡到第二阶段至少需要14天。她强调，解除防疫措施并不意味着免除了公民的防疫责任。

莫斯科是俄罗斯疫情的重灾区。当天俄总理米舒斯京表示，莫斯科已经成功地渡过了困难时期并逐渐取消限制措施，正在恢复正常生活。

莫斯科市长索比亚宁说，目前莫斯科疫情数据比较良好，但完全战胜疫情是不可能的。根据疫情指标，大概需要两个月才能解除疫情的限制措施。

俄工贸部部长曼图罗夫当天表示，俄政府将在2年内额外增加150亿卢布支持航空业，此外今年还将再增拨11亿卢布来支持轻工业发展。

当天俄罗斯铁路公司表示，2020年5月的铁路客运量比去年同期下降了66%。目前铁路交通正在逐渐恢复，预计到6月份铁路客运量将迎来进一步增长。

据俄新冠病毒疫情防控指挥部10日消息，在过去24小时内俄新增8480例新冠病毒感染病例，累计感染病例超过493675例。莫斯科单日新增1195例新冠病毒感染病例，为2个月来单日新增病例的最低值。