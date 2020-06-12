美国政治分析家高度称赞托卡耶夫总统任职一年期间的工作

哈通社/努尔苏丹/6月12日--美国政治分析家对哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫任职一年期间的工作给予了高度评价。

国际税收与投资中心主席丹尼尔·维特向哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫和哈萨克斯坦人民就第二次总统选举满一年致以了祝贺。

他表示，很荣幸以独立观察员身份参与具有历史意义的总统选举。这是哈萨克斯坦朝着民主和政治转型迈出的重要一步。哈萨克斯坦在政治和国家管理体系中的改革是哈萨克斯坦民主未来的基石。

美国历史学家、经济学家、国际关系和军事战略专家爱德华·卢特瓦克表示，托卡耶夫总统作为一名受过高等教育的勤奋、公正政治家，规划出了自己的职业道路。

美国政治学家、新闻记者、国际安全专家阿里尔·科恩达也高度称赞了托卡耶夫总统一年的工作。

“托卡耶夫总统在新冠肺炎疫情和经济危机等严峻形势下，成功实现了首任总统奠基基础的权力移交。国家发展的新载体与社会意识形态、观点的多样性联系在一起。正是这样一位了解国家遗产、进一步发展国家方面抱有远见总统领导着哈萨克斯坦。 ” 他说。

中亚和高加索学院的创始人兼董事长、三位美国总统俄罗斯和欧亚事务顾问弗雷德里克·斯塔尔将哈萨克斯坦总统形容为战略思想家。

他表示，托卡耶夫总统公正、正确地履行着自己的职务。 他的经验丰富，精通多种语言，并了解外国人。 他不会追求不现实的目标，他是一位战略思想家，他会坚定地捍卫自己的核心利益。同时，他尊重、重视和珍惜哈萨克斯坦的主权，并了解哈萨克斯坦在中亚地区的重要作用。愿哈萨克斯坦总统能长久、成功并富有成效的领导国家。

【编译：阿依波塔】