韩国无限期延长首都圈冠病防疫强化措施

哈通社/首尔/6月12日 -- 据韩联社报道，韩国中央灾难安全对策本部12日表示，考虑到首都圈持续发生新冠病毒（COVID-19）群聚性感染，政府决定延长原定于14日结束的防疫强化措施实施期限。

由此，政府原定于5月29日至6月14日实施的加强首都圈防疫管控措施将在期满后持续有效，直至单日新增病例降至10例以下。具体内容包括博物馆等8000多家公共设施暂停开放，酒吧、补习班、网吧等高风险设施克制运营、居民克制外出活动等。

此外，防疫部门还计划将高风险场所范围从现有8个的行业进一步扩大，在首都圈增设流行病学调查员，与警方应急组建立合作机制，并将出入登记二维码的适用范围扩大到首都圈补习班和网吧。与此同时，防疫部门还将对狭小的备考出租房、棚户区、建筑工地食堂等防疫盲区从业者实施预防性检测。

中央灾难安全对策本部第一次长、保健福祉部长官朴凌厚当天在例行记者会上表示，上述决定旨在集中力量防范首都圈群聚性感染，最大程度地减轻重返«保持社交距离»防疫期时可能对生活和学习造成的影响。

朴凌厚表示，本周新增病例始终徘徊在40到50例之间，5月29日到6月11日的社区新增患者中96.4%来自首都圈，且首都圈首例群聚性感染患者发现当时，疫情就已出现第3-4代传播，说明疫情扩散已超过追踪速度。

【编辑：木合塔尔·木拉提】