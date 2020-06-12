政府总理出席江布尔州新冠疫苗生产厂奠基仪式

哈通社/库尔岱/6月12日 – 哈萨克斯坦教育和科学部科学委员会生物安全研究所下设的疫苗生产厂奠基仪式，12日在江布尔州库尔岱县举行，哈政府总理阿斯哈尔·马明出席了活动。

根据计划，该工厂完工后，将遵照国际标准生产新型冠状病毒疫苗。

由哈萨克斯坦生物安全研究所根据哈国新冠患者体内提取的毒株研发的COVID-19疫苗已经成功的进行了临床前试验，并列入了世卫组织的名单当中。

此外，该工厂建成投产后，还计划生产针对大流行流感、肺结核，布鲁氏菌病、结节性皮炎、小反刍鼠疫、天花、狂犬病和其他传染病的疫苗。

工厂预计将于2020年12月完成建设，并投入使用。

疫苗工厂的设计年产能为6000万剂疫苗/年。









哈萨克斯坦教育和科学部科学委员会生物安全研究所成立于1958年，是前苏联最大的6个病毒研究所之一。

目前，该研究所拥有214名学者和工作人员，下设13个从事高危传染病研究工作的实验室。

生物安全研究所从事卫生保健及农业领域生物疫苗、药物的研究，同时也进行生物安全领域的研究和相关工作，并负责开发针对高危传染疾病的测试系统。

该研究所也是国内负责存储高危险病毒和微生物菌株的专门机构。





独立至今，哈生物安全研究所下属的5个实验室自主研发了67款国产疫苗并投入使用。其中包括：对抗高致病性禽流感的疫苗（全球共7款此类疫苗），针对高致病性猪流感的疫苗（全球共6款此类疫苗），用于农业领域的禽流感疫苗（哈国是全球最先研发出此类疫苗的国家之一），新型抗布鲁氏菌病载体疫苗（居于国际领先地位）。

哈生物安全研究所目前正在开发针对天花的疫苗和针对COVID-19的4种疫苗。

该机构作为疫苗生产者被列入了海关联盟的名录，同时也是伊斯兰合作组织成员国疫苗研发团的成员。

位于库尔岱县的研究中心，与世界卫生组织、美国疾病控制和预防中心、维也纳国际大学以及其他国际知名机构有着紧密的合作关系。

此前，哈萨克斯坦教科部于5月中旬宣布，哈萨克斯坦正在对COVID-19疫苗进行临床前测试。这使得哈萨克斯坦成为了正式开始测试新冠疫苗的国家之一。





【编译：木合塔尔·木拉提】