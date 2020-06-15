巴彦阿乌勒国家自然公园尚不能恢复接待游客

哈通社/努尔苏丹/6月15日 -- 哈萨克斯坦巴彦阿乌勒国家自然公园区域内60%的度假设施，目前尚未做好在新冠疫情状态下恢复接待游客的相关准备工作。

巴甫洛达尔州旅游和体育发展管理局消息称，对巴彦阿乌勒国家自然公园旅游度假区进行了系统性检查后，旅游专项检查组指出，当地39家旅游度假机构的23家尚未做好复工准备，不适合在目前阶段接待游客。

此次对旅游区进行专项检查的工作组成员包括卫生领域防疫医师、地方行政机构代表、警方代表以及阿塔梅肯企业家协会代表。

检查结果显示，旅游区多处夏季营地设施缺乏必要的准备工作，也没有获得相关环保排污许可。有10家机构违规在未经许可的情况下已经开始进行客房装修工作。

此外，检查组指出，被查明违规的度假机构存在的最主要问题，仍然是防疫检疫措施的准备不足，包括缺乏体温监测仪以及没有配备足够的消毒剂。

检查人员强调，对疫情的忽视会导致很严重的后果，尤其是在目前疫情形势可能出现反复的情况下。

鉴于检查结果，专项工作组认为巴彦阿乌勒国家自然公园度假区目前尚不具备恢复接待游客的条件。

值得一提的是，巴甫洛达尔州目前累计确诊的新冠肺炎病例349例（14日新增3例），其中186人康复出院，12人病逝。