解除隔离限行措施后 哈国道路交通事故数量陡然增加

哈通社/努尔苏丹/6月16日 – 哈萨克斯坦公路交通国有公司建议强化道路执法力度，加大对违章行为的打击。

在哈萨克斯坦因新冠全球大流行（COVID-19）疫情而在全国范围内采取的隔离限行措施期间，国内公路交通流量出现了显著的下降。

据哈萨克斯坦公路交通国有公司统计，隔离限行措施实施最严格的时期内，全国道路交通事故率同比下降了15%，因交通事故导致的人员伤亡情况也仅相当于同期的35%。

上半年全国共发生道路交通事故642起，累计造成193人死亡。而2019年同期该数据为791起交通事故，309人死亡。

今年5月份共有95起道路交通事故，造成150人受伤、25人死亡，而2019年5月共发生154起交通事故，250人受伤、58人死亡。

但在各地陆续取消隔离限行措施，恢复城际间交通后，道路交通事故数量陡然增加。

统计显示，6月1~7日的一周内，哈萨克斯坦国家级公路上共发生了29起道路交通事故，造成16人死亡，50多人受伤。

年初至今发生交通事故最多的地区是阿拉木图州（229起事故55人死亡）、江布尔州（58起事故10人死亡）、东哈州（57起事故18人死亡）、突厥斯坦州（55起事故22人死亡）和阿克莫拉州（49起事故8人死亡）。

哈萨克斯坦公路交通国有公司指出，绝大多数的道路交通事故主因是驾驶员高速驾驶和违反道路交通规则。

因此，该公司建议进一步强化交通执法部门在国家级公路上的监督执法力度，并加大对违反道路交通规则的行为进行的惩处。

哈萨克斯坦公路交通国有公司根据哈政府第1266号政府令，成立于1998年12月。机构主要任务是在道路交通领域实施统一的技术和法规政策，管理公共道路和沿途公共设施，并统筹开展道路建设和维修相关的活动。

【编译：木合塔尔·木拉提】