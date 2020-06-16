东京奥组委执委：应考虑奥运会再次推迟的可能性

哈通社/努尔苏丹/6月16日 -- 东京奥组委执委会委员高桥治之表示，如果奥运会在明年夏天难以举行，那么应该考虑再次延期。这是东京奥组委相关人士首次提及再次延期的可能性。

据 新华社 报道，高桥治之日前在接受《日刊体育》采访时表示，如果到明年春天，各界认为很难在7、8月份如期举办奥运会，届时应考虑向国际奥委会要求再一次延期。他认为«必须全力避免奥运取消»，因为取消将对日本和世界经济带来巨大打击。

国际奥委会主席巴赫、东京奥组委主席森喜朗、东京奥运会协调委员会主席科茨都曾表示，如果奥运会无法在明年7月23日如期开幕，只能选择取消。

东京奥组委首席执行官武藤敏郎上周五也表示，现在没有人可以承诺奥运会能百分之百举行。

高桥治之是东京奥组委执委会的25名执委之一，他曾作为日本最大的广告企业电通公司的高级董事总经理，为东京获得奥运会举办权发挥了重要作用。

今年3月初，就在东京奥组委坚称奥运会将在今年如期举行时，高桥治之成为奥组委中第一位提出奥运会应该推迟一到两年举行的高管。

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