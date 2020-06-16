欧盟委员会对苹果支付进行反垄断调查

哈通社/努尔苏丹/6月16日 —— 据新京网报道，欧盟官方网站16日发布消息称，欧盟委员会已经开始进行正式的反垄断调查，以评估苹果公司与苹果支付（Apple Pay）相关的行为是否违反了欧盟竞争规则。

欧盟委员会指出，该调查涉及苹果公司在iPhone和iPad上的商户应用程序和网站中整合Apple Pay的条款、条件和措施，以及苹果对商店中通过近场通信（NFC）功能使用Apple Pay的有关规定。

欧盟委员会负责竞争政策的执行副主席Margrethe Vestager表示：“移动支付解决方案正在迅速获得移动设备用户的认可，从而促进了在线和实体商店中的支付。冠状病毒危机加速了这一增长，在线支付和商店中的非接触式付款越来越多。（不过）苹果似乎为如何在商家的应用程序和网站上使用Apple Pay设置了条件，还保留了iPhone的点按即走功能给Apple Pay。”

经过初步调查，欧盟委员会担心苹果公司的条款、条件以及在iOS / iPadOS设备上整合Apple Pay的行为可能会扭曲竞争并减少选择和创新。此外，Apple Pay是唯一可以访问嵌入在iOS移动设备上的NFC“点按即走”技术以在商店中进行支付的移动支付解决方案。调查还将重点关注针对竞争对手在iOS和iPadOS智能移动设备上的特定产品访问Apple Pay的限制。

欧盟委员会表示，如果得到证实，苹果的这些做法可能会违反欧盟关于公司之间反竞争协议的竞争规则（《欧盟职能条约》（TFEU）第101条）和/或滥用支配地位（TFEU第102条）。同时，欧盟委员会今天还展开了正式的反垄断调查以评估苹果公司针对通过App Store分发应用程序的应用程序开发人员的规则是否违反了欧盟竞争规则。